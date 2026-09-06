Robaron los caños de bronce de los aires acondicionados de una escuela

La Escuela Bernardino Rivadavia denunció que en las últimas horas fue víctima de un hecho delictivo, luego de que personas desconocidas violentaran y sustrajeran los caños de bronce de los equipos de aire acondicionado ubicados sobre calle Teniente Ibáñez.
Desde la institución señalaron que los equipos fueron adquiridos con esfuerzo económico para brindar mejores condiciones a los estudiantes y a toda la comunidad educativa.
El hecho generó daños materiales y afectó las instalaciones del establecimiento, por lo que desde la escuela realizaron un llamado a los vecinos para mantenerse atentos.
En ese sentido, solicitaron que cualquier persona que observe movimientos sospechosos o a individuos manipulando o retirando elementos de los equipos de aire acondicionado dé aviso inmediatamente a la Policía o realice la denuncia correspondiente.
Desde la comunidad educativa destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos para cuidar los bienes de la institución y prevenir nuevos hechos de vandalismo y robo.
Fuente: www.radiodos.com.ar