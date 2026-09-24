Saladas: Juntaba tacuaras para una fiesta del estudiante y murió electrocutado

En horas del mediodía de ayer
23-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2da. de Saladas, tras
ser alertados, tomaron conocimiento del deceso de un joven, quien,
aparentemente habría sufrido una descarga eléctrica cortando tacuaras en inmediaciones
de zona rural, conocida como circuito carumbe.
Según la información preliminar
obtenida, el hecho habría ocurrido sobre una calle vecinal S/N de esa
localidad, alrededor de las 12:30 horas, donde por causas y circunstancias que
se investigan, un joven de 23 años de edad, habría recibido una descarga eléctrica
tras encontrarse cortando tacuaras, aparentemente, una de ellas tuvo contacto
con un cable de alta tensión, causando su deceso en el lugar, desconociéndose
hasta el momento más detalles y pormenores que rodearon al hecho.
Con la intervención de la unidad fiscal en turno se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se continúan con las diligencias de rigor.