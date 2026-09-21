San Luis del Palmar: En operativos de prevención detienen a un sujeto con pedido de captura

Ayer 20-09-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito San Luis del Palmar, en el marco de los operativos de prevención y seguridad, demoraron a un hombre que registraba pedido de detención vigente, durante un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial N.º 5, a la altura del kilómetro 21,5.
El procedimiento tuvo lugar cuando los uniformados detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un hombre -mayor de edad-. Al realizar las consultas correspondientes constataron que sobre el mismo pesaba un pedido de detención en el marco de una causa por un supuesto delito contra la propiedad.
El demorado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponde.