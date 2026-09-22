martes, 22 de septiembre de 2026

Santo Tomé: La Policía desbarató un bunker donde falsificaban documentaciones, secuestraron tres motos y un auto de dudosa procedencia

En el marco de una investigación de gran envergadura contra el delito complejo, efectivos de la Comisaría Primera de Santo Tomé, encabezados personalmente por su titular, el Comisario Mayor Dr. Cristhian Javier Cabral, concretaron un exitoso operativo de allanamiento en el barrio 28 Viviendas. La irrupción policial se llevó a cabo este martes 22 de septiembre de 2026 en un domicilio ubicado entre las calles Madariaga y Escalada en la localidad mencionada.

El dispositivo contó con el apoyo táctico del grupo especial G.T.O. (al mando del Oficial Ayudante Luis Portalis), el Oficial de Servicio Subayudante Cristian Jordán Alegre en el móvil C-496, y personal especializado en Verificación Automotor, con la colaboración de los especialistas Sargento Luis Smiak Arias y Cabo Paulo Leguiza.

Tras un minucioso registro de la propiedad, los uniformados lograron incautar una importante cantidad de elementos vinculados a la clonación y adulteración vehicular, así como falsificación de documentación:
• Tres (3) motocicletas: Una Honda Wave 110cc negra, una Honda Wave 110cc gris (ambas sin dominio) y una Corven Energy 110cc blanca desarmada.

• Un (1) automóvil: Fiat Spazio color blanco (Dominio ADZ 818) con anomalías y adulteración.

• Tecnología e Impresión: Una netbook del Gobierno de Corrientes e impresora multifunción HP Smart Tank 580 (elementos presumiblemente utilizados para la confección de documentación apócrifa).

• Comunicaciones: Cuatro (4) teléfonos celulares de distintas marcas (Samsung A06, Xiaomi Redmi A2, Motorola G13 y Motorola G1).

• Documentación falsificada diversa.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Unidad Fiscal interviniente para avanzar con las imputaciones correspondientes.