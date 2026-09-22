Santo Tomé: La Policía desbarató un bunker donde falsificaban documentaciones, secuestraron tres motos y un auto de dudosa procedencia

El dispositivo contó con el apoyo táctico del grupo especial G.T.O. (al mando del Oficial Ayudante Luis Portalis), el Oficial de Servicio Subayudante Cristian Jordán Alegre en el móvil C-496, y personal especializado en Verificación Automotor, con la colaboración de los especialistas Sargento Luis Smiak Arias y Cabo Paulo Leguiza.
• Un (1) automóvil: Fiat Spazio color blanco (Dominio ADZ 818) con anomalías y adulteración.
• Tecnología e Impresión: Una netbook del Gobierno de Corrientes e impresora multifunción HP Smart Tank 580 (elementos presumiblemente utilizados para la confección de documentación apócrifa).
• Comunicaciones: Cuatro (4) teléfonos celulares de distintas marcas (Samsung A06, Xiaomi Redmi A2, Motorola G13 y Motorola G1).
• Documentación falsificada diversa.
Todo lo secuestrado fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Unidad Fiscal interviniente para avanzar con las imputaciones correspondientes.