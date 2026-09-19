Santo Tomé: La Policía recuperó una moto y un celular robado

Efectivos de la Comisaria de Distrito Segunda de Santo Tome de forma conjunta con sus pares de la Brigada de Investigación, en el marco de una investigación por un supuesto hecho delictivo ocurrido, lograron recuperar una motocicleta y un teléfono celular que habían sido denunciados como sustraídos.
El procedimiento lo concretaron luego de tomar
conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un domicilio de esa ciudad,
donde habrían sustraído una motocicleta y un teléfono celular, por ello los
mencionados policías iniciaron diversas tareas investigativas logrando
localizar mediante el seguimiento de la ubicación satelital del teléfono,
encontrándolo abandonado al costado de un camino, asimismo en inmediaciones del
lugar también fue hallada la motocicleta denunciada como sustraída.
Al respecto, todo lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia siendo posteriormente trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan las diligencias correspondientes.