Santo Tomé: Tras allanamiento secuestran una tumbera, un cuchillo y elementos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 18-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Santo Tomé, junto a sus pares del Grupo Táctico Operativo -G.T.O-, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden de allanamiento, donde secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, un cuchillo y un teléfono celular.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento y
secuestro relacionado a un hecho delictivo que damnificara a un local
comercial, el cual arrojó resultado positivo, logrando el secuestro preventivo
de una mochila, un teléfono celular -marca redmi-, un cuchillo y un arma de
fuego -tipo tumbera, calibre 22-, presumiblemente utilizada para cometer el
ilícito.
Al respecto, los elementos
secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los
trámites de rigor que corresponde.