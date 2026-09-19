sábado, 19 de septiembre de 2026

Santo Tomé: Tras allanamiento secuestran una tumbera, un cuchillo y elementos de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 18-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Santo Tomé, junto a sus pares del Grupo Táctico Operativo -G.T.O-, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de una orden de allanamiento, donde secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, un cuchillo y un teléfono celular.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento y secuestro relacionado a un hecho delictivo que damnificara a un local comercial, el cual arrojó resultado positivo, logrando el secuestro preventivo de una mochila, un teléfono celular -marca redmi-, un cuchillo y un arma de fuego -tipo tumbera, calibre 22-, presumiblemente utilizada para cometer el ilícito.

Al respecto, los elementos secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor que corresponde.