Santo Tomé: Un hombre fue demorado tras el robo a un comercio

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 02:00 horas en un domicilio ubicado por
calle Escalada de la citada Ciudad, dando cumplimiento a orden judicial de
allanamiento, secuestro y detención relacionado al hecho que se investiga,
logrando el secuestro preventivo de un automóvil -marca Chevrolet Corsa
Classic-, la suma de $2.545.000 pesos en
efectivo, cuatro teléfonos celulares, un pantalón cargo color negro y una
zapatilla negra, además se procedió a la detención de un hombre – de 38 años de
edad-, sindicado como el presunto autor del hecho investigado y a la demora de
otros dos hombres.
Al respecto, el detenido y las personas demoradas junto a los elementos secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor que corresponde.