domingo, 20 de septiembre de 2026

Santo Tomé: Un hombre fue demorado tras el robo a un comercio

En la madrugada de ayer 19-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Segunda de Santo Tomé, junto a sus pares del Grupo Táctico Operativo -G.T.O-, continuando la línea investigativa y en el marco de una causa judicial en curso por un reciente atraco a un comercio (Rapipago), diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron un automóvil, dinero en efectivo, entre otras cosas, además, detuvieron a una persona y demoraron a otras dos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 02:00 horas en un domicilio ubicado por calle Escalada de la citada Ciudad, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento, secuestro y detención relacionado al hecho que se investiga, logrando el secuestro preventivo de un automóvil -marca Chevrolet Corsa Classic-, la suma de  $2.545.000 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un pantalón cargo color negro y una zapatilla negra, además se procedió a la detención de un hombre – de 38 años de edad-, sindicado como el presunto autor del hecho investigado y a la demora de otros dos hombres.

Al respecto, el detenido y las personas demoradas junto a los elementos secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites de rigor que corresponde.