Tabay: La Policía demoró a tres personas por narcomenudeo, secuestró marihuana y elementos de dudosa procedencia

Las distintas labores
investigativas realizadas, posibilito diligenciar un oficio judicial en un
domicilio del Barrio Santa Rita de la mencionada localidad, donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro de dosis de sustancia de origen
vegetal, las cuales tras el narco test realizado resultaron positivas para
marihuana, asimismo se secuestró dinero en efectivo, cuatro motocicletas,
autopartes de dudosa procedencia, nueve teléfonos celulares, elementos de corte
y fraccionamiento.
Al respecto, tres hombres mayores de edad, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia junto a lo secuestrado, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.