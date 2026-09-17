jueves, 17 de septiembre de 2026

Tabay: La Policía demoró a tres personas por narcomenudeo, secuestró marihuana y elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la   Unidad Regional VII° Saladas con la intervención de la Unidad Fiscal, en el marco de investigaciones iniciadas por supuesto narcomenudeo diligenciaron una orden de allanamiento, donde lograron secuestrar marihuana, dinero en efectivo, entre otras cosas de interés, además aprehendieron a tres personas.

Las distintas labores investigativas realizadas, posibilito diligenciar un oficio judicial en un domicilio del Barrio Santa Rita de la mencionada localidad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de dosis de sustancia de origen vegetal, las cuales tras el narco test realizado resultaron positivas para marihuana, asimismo se secuestró dinero en efectivo, cuatro motocicletas, autopartes de dudosa procedencia, nueve teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento.

Al respecto, tres hombres mayores de edad, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia junto a lo secuestrado, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.