jueves, 24 de septiembre de 2026

Tras allanamiento demoran a una mujer por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá

En la jornada de ayer 23-09-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal -D.I.C.- junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- y la División Canes, todos dependientes de la Unidad Regional IIIº Curuzú Cuatiá, en el marco de un legajo judicial en curso por -supuesta infracción a la Ley 23.737- con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias labores de investigación, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron varias cosas y detuvieron a una persona, las cuales presuntamente guardarían relación con el hecho.

La orden judicial fue diligenciada en una vivienda ubicada en el barrio Progreso de la citada ciudad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de una importante suma de dinero, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, tres teléfonos celulares, dosis de una sustancia blanquecina, las cuales, luego del correspondiente test orientativo arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, y una motocicleta -marca Motomel Blitz 125cc.- la cual se presume que sería la utilizada para realizar “delivery” y/o comercialización de algún tipo de sustancia, además, tras la inspección, la misma presentaba presuntas adulteraciones.     

Asimismo, durante el diligenciamiento se procedió a la detención de una mujer de 50 años de edad, quien después de las primeras averiguaciones, resulto que poseía antecedentes policiales por delitos vinculados a la infracción de la normativa vigente en materia de estupefacientes.

Posteriormente, la detenida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.