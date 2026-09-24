Tras allanamiento demoran a una mujer por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá

La orden judicial fue
diligenciada en una vivienda ubicada en el barrio Progreso de la citada ciudad,
donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de una importante
suma de dinero, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, tres
teléfonos celulares, dosis de una sustancia blanquecina, las cuales, luego del
correspondiente test orientativo arrojaron resultado positivo para clorhidrato
de cocaína, y una motocicleta -marca Motomel Blitz 125cc.- la cual se presume
que sería la utilizada para realizar “delivery” y/o comercialización de algún
tipo de sustancia, además, tras la inspección, la misma presentaba presuntas
adulteraciones.
Asimismo, durante el
diligenciamiento se procedió a la detención de una mujer de 50 años de edad,
quien después de las primeras averiguaciones, resulto que poseía antecedentes
policiales por delitos vinculados a la infracción de la normativa vigente en materia
de estupefacientes.
Posteriormente, la detenida y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.