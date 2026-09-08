martes, 8 de septiembre de 2026

Tras allanamiento la Policía recuperó una moto robada

En horas de la mañana del viernes 04-09-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Lomas del Mirador de esta ciudad, donde hallaron y secuestraron una motocicleta que tendría vinculación con la causa.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevo a los policías diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio del mencionado barrio, donde lograron hallar y secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes una motocicleta -marca Zanella, modelo ZB 110c.c-, la cual registraba pedido de secuestro ya que habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Novena Urbana.

El rodado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.