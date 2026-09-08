Tras allanamiento la Policía recuperó una moto robada

En horas de la mañana del viernes 04-09-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de un legajo judicial en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Lomas del Mirador de esta ciudad, donde hallaron y secuestraron una motocicleta que tendría vinculación con la causa.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevo a los policías diligenciar una orden de
allanamiento en un domicilio del mencionado barrio, donde lograron hallar y
secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes una motocicleta -marca
Zanella, modelo ZB 110c.c-, la cual registraba pedido de secuestro ya que
habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Novena
Urbana.
El rodado fue puesto a
disposición de la autoridad judicial interviniente, y trasladada a la citada
dependencia policial donde se continúan con los trámites de rigor.