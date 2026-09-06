Tras un exitoso operativo policial llegó a Itatí la 92° Peregrinación de la Virgen del Rosario

En la tarde de hoy domingo 06-09-26, a las 18 hs. arribó a la Basílica de Itatí la 92º Peregrinación de la Virgen del Rosario.
Como ya es costumbre, la imagen peregrina de María de Itatí salió al encuentro de los peregrinos, que se produjo a unas tres cuadras de la Basílica.
Las imágenes de las advocaciones de María de Itatí y María del Rosario se colocaron juntas, portada por los peregrinantes, para realizar el último tramo hacia el Santuario.
Luego de recibir la bendición, en el atrio de la Basílica, y tras el ingreso de las sagradas imágenes, los peregrinos siguiendo la tradición, ingresaron de rodillas hasta el presbiterio, besando el piso como signo de estar en un lugar sagrado, a los pies de María de Itatí.
Desde la organización agradecieron por el operativo policial ya que todo se llevó adelante con normalidad y fue un total éxito.
Cabe señalar que en la oportunidad también colaboró la Gendarmería Nacional, Salud Pública, Tránsito, Defensa Civil y Radioaficionados.