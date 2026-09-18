Tres personas muertas tras un siniestro vial en Villa Olivari

En horas del mediodía de ayer 17-09-26,
efectivos policiales de la Comisaría Distrito Villa Olivari tomaron
conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional N° 12 a la
altura del kilómetro 1.225 aproximadamente, el cual tuvo como protagonistas a
dos automóviles, donde tres personas perdieron la vida.
Según la información preliminar obtenida el
siniestro ocurrió pasadas las 13:00 horas, donde por causas y circunstancias
que se investigan habrían colisionado un automóvil -marca Chevrolet Meriva-
conducido por un hombre de apellido Dominguez de 78 años de edad y un vehículo
automotor -marca Chevrolet Cruze- guiado por un hombre de apellido Almada de 46
años de edad quien iba acompañado de un mujer de apellido Marioni de 26 años de
edad, a consecuencia del mismo, las tres personas lamentablemente perdieron la
vida en el lugar.
Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, colaborando personal del BRIF de Ituzaingó, también, bomberos voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.