martes, 8 de septiembre de 2026

Varios lesionados tras un siniestro vial en Curuzú Cuatiá

En la noche de ayer 07-09-26, cerca de las 23:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Tercera de Curuzú Cuatiá tomaron conocimiento que sobre Ruta Nacional Nº119, a la altura del kilómetro 33 aproximadamente, por causas y circunstancias que se tratan de esclarecer, habrían ocurrido un siniestro vial entre dos camiones y un automóvil resultando varias personas lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el hecho habría tenido como protagonista a un camión -marca Volvo-, conducido por un hombre de 49 años de edad, un segundo camión -marca Scania, tipo hipotérmico-, guiado por un hombre mayor de edad y un automóvil -marca Toyota Corolla XEI-, en el cual se desplazaban cinco personas, tres mayores de edad y dos menores.

Como consecuencia de siniestro, los ocupantes del automóvil fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá donde se determinó que presentarían lesiones de diferente consideración.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada Comisaria se prosigue con los tramites de rigor.