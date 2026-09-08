Varios lesionados tras un siniestro vial en Curuzú Cuatiá

Según la información preliminar
obtenida, el hecho habría tenido como protagonista a un camión -marca Volvo-,
conducido por un hombre de 49 años de edad, un segundo camión -marca Scania,
tipo hipotérmico-, guiado por un hombre mayor de edad y un automóvil -marca
Toyota Corolla XEI-, en el cual se desplazaban cinco personas, tres mayores de
edad y dos menores.
Como consecuencia de siniestro,
los ocupantes del automóvil fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital
Civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá donde se determinó que presentarían
lesiones de diferente consideración.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada Comisaria se prosigue con los tramites de rigor.