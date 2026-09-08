Violento ataque de Motochorros a un joven, hay dos demorados

Según las primeras
averiguaciones, el hecho se habría registrado pasadas las 06:30 horas, cuando
un joven de 16 años, habría sido abordado por dos personas que se movilizaban
en una motocicleta, quienes aparentemente habrían intentado sustraerle sus pertenencias,
situación en la que el joven resultó lesionado con un elemento cortante en una
de sus manos y en la zona lumbar. Tras el hecho, fue asistido y trasladado al
Hospital Escuela, donde recibió atención médica.
En tanto, de manera inmediata los
efectivos policiales iniciaron las tareas pertinentes junto a la inspección de
cámaras de seguridad, donde tras una amplia labor investigativa, lograron
identificar a los autores del hecho y posteriormente aprehenderlos, resultando
ser dos hombres -de 26 y 28 años de edad-, quienes fueron puesto a disposición
de la justicia , además, también se procedió al secuestro preventivo de una
motocicleta -110cc.-, la cual, aparentemente sería la utilizada al momento del
ilícito.
Al respecto, en la citada
dependencia se llevan a cabo las distintas diligencias con la intervención de
las autoridades judiciales en turno.