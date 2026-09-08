martes, 8 de septiembre de 2026

Violento ataque de Motochorros a un joven, hay dos demorados

Efectivos de la Comisaría segunda urbana junto a otras áreas de la Policía de Corrientes, con la intervención de la Unidad Fiscal, iniciaron actuaciones judiciales por -supuesta tentativa de robo agravado por el uso de arma blanca-, por lo que durante la jornada de ayer 07-09-26, llevaron adelante tareas investigativas a fin de determinar las circunstancias en las que un adolescente resultó lesionado en inmediaciones de las calles Elías Abad y Las Heras.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se habría registrado pasadas las 06:30 horas, cuando un joven de 16 años, habría sido abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, quienes aparentemente habrían intentado sustraerle sus pertenencias, situación en la que el joven resultó lesionado con un elemento cortante en una de sus manos y en la zona lumbar. Tras el hecho, fue asistido y trasladado al Hospital Escuela, donde recibió atención médica.

En tanto, de manera inmediata los efectivos policiales iniciaron las tareas pertinentes junto a la inspección de cámaras de seguridad, donde tras una amplia labor investigativa, lograron identificar a los autores del hecho y posteriormente aprehenderlos, resultando ser dos hombres -de 26 y 28 años de edad-, quienes fueron puesto a disposición de la justicia , además, también se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -110cc.-, la cual, aparentemente sería la utilizada al momento del ilícito.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las distintas diligencias con la intervención de las autoridades judiciales en turno.