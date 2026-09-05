Virasoro: La Policía halló una motocicleta abandonada entre residuos y malezas

En horas de la mañana de hoy 05-09-26, alrededor de las 07:30, efectivos policiales de la Comisaría distrito Segunda de Gobernador Virasoro, mientras realizaban recorridas preventivas por calle Tierra del Fuego, en inmediaciones del sector conocido como “La Pasarela”, hallaron una motocicleta abandonada, que se encontraba oculta entre residuos y malezas.
Ante esta situación, el personal policial procedió al
secuestro preventivo del rodado, -marca Honda XR 150c.c.- iniciándose
actuaciones de oficio conforme a las directivas impartidas por el Fiscal en
turno, con el objetivo de establecer su procedencia y situación legal.
Al respecto, en la citada dependencia policial, continúan realizando las averiguaciones correspondientes a fin de determinar las circunstancias en que el rodado fue dejado en el lugar y su procedencia.