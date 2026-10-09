La Comisión Directiva de ASTRO saluda al personal del Servicio Penitenciario en su Día

RESEÑA HISTÓRICA
Según el Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Tomo Segundo del Año 1826-1830. El Señor Gobernador de la Provincia Dn. PEDRO FERRE, dicta el Decreto Orgánico sobre el régimen carcelario el día 28 de febrero de 1826, compuesto de dos capítulos y diecinueve artículos en el que se establecía las funciones del Personal, el cuidado de los Internos como ser: que no recibirían ni soltarían a preso alguno, sin la orden firmada por el juez a quien corresponda. Cuidar que las mujeres presas, estén separadas de la comunicación de los hombres; y que tanto estos como aquellas, guarden recato y honestidad.
El 03 de octubre de 1985, se Sanciona la Ley Nº 4.044/85, por la que el Personal con prestación en la Cárcel Penitenciaria, integra las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, quedando amparados en los derechos que garantiza la misma Ley.
Con el Dictado del Decreto 2.113 del 03 de Octubre de 1996, se modifica el Decreto 1508/66 en relación a la fecha de celebración quedando firme el 09 de Octubre DIA DEL AGENTE PENITENCIARIO, fundamentándose, que en esa fecha fuera publica la Sanción de la Ley que diera el Estado Penitenciario.
En el año 2001, con el dictado del Decreto Ley Nº 142/01 de la Intervención Federal se promulga la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, cambiándose la denominación de Dirección de Readaptación Social, al de Jefatura del Servicio Penitenciario, modificándose su estructura orgánica, reestructurándose las funciones del Personal en las Unidades de su dependencia y poniendo en funcionamiento los distintos departamentos del Servicio aprovechando el material humano y edilicio.
La evolución del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, se efectúa en forma gradual y continua, en lo referente a la capacitación del Personal Superior y Subalterno.