sábado, 3 de octubre de 2026

Allanamiento por violencia familiar en Saladas: Demoran a un joven con droga y dinero en efectivo

Ayer 02-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera junto a sus pares del G.T.O y la División de Investigación Criminal -D.I.C.- de la localidad de Saladas, llevaron a cabo el diligenciamiento de un oficio judicial en el marco de una causa por -supuesta violencia familiar-y durante el mismo, hallaron estupefacientes, dinero en efectivo, entre otras cosas, además aprehendieron a un joven de 23 años de edad.

El oficio judicial que solicitaba la exclusión de una persona, fue diligenciado en una vivienda ubicada por calle Coronel Leyes de esa localidad y durante el procedimiento, hallaron y secuestraron sustancias que resultaron positivas para clorhidrato de cocaína y marihuana, respectivamente, además, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento como bolsitas, tijeras, trinchetas, recortes de envoltorios y papeles.

En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, dieron inicio a actuaciones judiciales por -supuesta infracción a la Ley Nº 23.737- y procedieron a la aprehensión del joven.

Posteriormente, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.