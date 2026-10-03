Allanamiento por violencia familiar en Saladas: Demoran a un joven con droga y dinero en efectivo

El oficio judicial que solicitaba la exclusión de una
persona, fue diligenciado en una vivienda ubicada por calle Coronel Leyes de
esa localidad y durante el procedimiento, hallaron y secuestraron sustancias
que resultaron positivas para clorhidrato de cocaína y marihuana,
respectivamente, además, dinero en efectivo, elementos de corte y
fraccionamiento como bolsitas, tijeras, trinchetas, recortes de envoltorios y
papeles.
En este contexto, con la intervención de la Unidad Fiscal en
turno, dieron inicio a actuaciones judiciales por -supuesta infracción a la Ley
Nº 23.737- y procedieron a la aprehensión del joven.
Posteriormente, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron
trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.