Allanamientos en San Cosme: La Policía secuestró cigarrillos de contrabando y armas de fuego

Las diligencias se concretaron en
el Barrio Matadero, por camino sin nombre. Si bien en los domicilios allanados
no fueron hallados los elementos específicamente requeridos en las órdenes
judiciales, durante el procedimiento, en uno de los inmuebles, se incautaron
cigarrillos de procedencia extranjera sin aval aduanero, armas de fuego y
cartuchos, por lo que se procedió a su secuestro preventivo.
Entre los elementos incautados se
contabilizaron 680 atados de cigarrillos de distintas marcas y procedencia
extranjera, además de un revólver calibre .38 largo con cinco cartuchos, una
escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido calibre .22 reformado con mira
telescópica y 24 cartuchos de escopeta.
Ante esta situación, se puso en
conocimiento de la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el inicio de las
actuaciones correspondientes por supuesta infracción a la Ley N° 22.415 –
Código Aduanero, en relación con los cigarrillos, y por la supuesta tenencia
y/o portación ilegítima de armas de fuego de uso civil, respecto de las armas
halladas.
Todo lo secuestrado fue
trasladado a la Comisaría de Distrito San Cosme, por razones de jurisdicción y
competencia, continuándose con las diligencias de rigor ante la autoridad
judicial interviniente.