jueves, 1 de octubre de 2026

Allanamientos en San Cosme: La Policía secuestró cigarrillos de contrabando y armas de fuego

En horas de la mañana de hoy, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, en forma conjunta con personal de la división investigaciones de la Unidad Regional I°, llevaron adelante el diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en la localidad de San Cosme, en el marco de una causa judicial en trámite.

Las diligencias se concretaron en el Barrio Matadero, por camino sin nombre. Si bien en los domicilios allanados no fueron hallados los elementos específicamente requeridos en las órdenes judiciales, durante el procedimiento, en uno de los inmuebles, se incautaron cigarrillos de procedencia extranjera sin aval aduanero, armas de fuego y cartuchos, por lo que se procedió a su secuestro preventivo.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 680 atados de cigarrillos de distintas marcas y procedencia extranjera, además de un revólver calibre .38 largo con cinco cartuchos, una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido calibre .22 reformado con mira telescópica y 24 cartuchos de escopeta.

Ante esta situación, se puso en conocimiento de la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por supuesta infracción a la Ley N° 22.415 – Código Aduanero, en relación con los cigarrillos, y por la supuesta tenencia y/o portación ilegítima de armas de fuego de uso civil, respecto de las armas halladas.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría de Distrito San Cosme, por razones de jurisdicción y competencia, continuándose con las diligencias de rigor ante la autoridad judicial interviniente.