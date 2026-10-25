Alvear: Demoran a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 24-10-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Alvear, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, concretaron la detención de un hombre, sindicado como presunto autor del hecho.
El procedimiento fue concretado
por los efectivos en la citada localidad, donde detuvieron a un hombre de 57
años de edad, quien, presuntamente, estaría vinculado a un hecho que se
investiga ocurrido días atrás.
El detenido fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.