JEFATURA DE POLICÍA
Ayer 23 de Octubre se conmemoró
el Aniversario 23º del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, quienes actualmente
dependen de la Dirección de Grupos Especiales.
El significado de su escudo es el
tigre (cazador furtivo) es decir: “lograr el objetivo con el sigilo y el
silencio que lo caracteriza” y la daga (arma siempre lista para pelear) “el
personal de furtivo siempre está listo para cualquier llamado y llevar a cabo
su objetivo de manera efectiva”.
Por tal motivo el ministro de
Seguridad, Dn. Adan Gaya, la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el
jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subjefe Crio.
Gral. Walter Dario Aceval, así como los directores generales de la Plana Mayor
envían un afectuoso saludo a todos los efectivos de esta área.
También adhieren a las
salutaciones, todo el personal superior y subalterno, tanto en actividad como
en situación de retiro.
Este grupo fue creado el 23 de
octubre del 2003, y es una Unidad Especial de Patrullaje Urbano, la que se
formó primordialmente para prevenir hechos delictivos, siendo sus funciones
primordiales la colaboración permanente con las distintas comisarias, en
operativos de seguridad y prevención, manifestaciones sociales como así también
en situaciones de crisis y toma de rehén.
Hoy en día el Grupo Táctico
Operacional cuenta con hombres y mujeres, altamente capacitados en combate
urbano, CQC (combate a cuarto cerrado), Respuesta Inmediata Motorizada,
formaciones de combate, personales especializados en armas cortas y largas.
Se destaca la dedicación, el compromiso y vocación de servicio que mantienen diariamente, reiterando un especial reconocimiento por la labor que realizan y que pasen un feliz día.