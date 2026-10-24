sábado, 24 de octubre de 2026

Aniversario 23º del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-

JEFATURA DE POLICÍA

Ayer 23 de Octubre se conmemoró el Aniversario 23º del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, quienes actualmente dependen de la Dirección de Grupos Especiales.

El significado de su escudo es el tigre (cazador furtivo) es decir: “lograr el objetivo con el sigilo y el silencio que lo caracteriza” y la daga (arma siempre lista para pelear) “el personal de furtivo siempre está listo para cualquier llamado y llevar a cabo su objetivo de manera efectiva”.    

Por tal motivo el ministro de Seguridad, Dn. Adan Gaya, la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el jefe de la Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el subjefe Crio. Gral. Walter Dario Aceval, así como los directores generales de la Plana Mayor envían un afectuoso saludo a todos los efectivos de esta área.

También adhieren a las salutaciones, todo el personal superior y subalterno, tanto en actividad como en situación de retiro.

Este grupo fue creado el 23 de octubre del 2003, y es una Unidad Especial de Patrullaje Urbano, la que se formó primordialmente para prevenir hechos delictivos, siendo sus funciones primordiales la colaboración permanente con las distintas comisarias, en operativos de seguridad y prevención, manifestaciones sociales como así también en situaciones de crisis y toma de rehén.

Hoy en día el Grupo Táctico Operacional cuenta con hombres y mujeres, altamente capacitados en combate urbano, CQC (combate a cuarto cerrado), Respuesta Inmediata Motorizada, formaciones de combate, personales especializados en armas cortas y largas.

Se destaca la dedicación, el compromiso y vocación de servicio que mantienen diariamente, reiterando un especial reconocimiento por la labor que realizan y que pasen un feliz día. 