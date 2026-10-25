ASTRO entregó frutas y dulces durante la XXI° Peregrinación del Servicio Penitenciario a Itatí

APOYO LOGÍSTICO
Miembros de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes (ASTRO), entregaron a los peregrinos frutas y dulces. En la oportunidad su presidente, Suboficial Mayor (R) Ángel Mancedo manifestó a la prensa: "Estamos junto a nuestra Comisión Directiva colaborando con nuestros camaradas, sabemos que es fundamental nuestro apoyo y acá estamos presentes. Todo esto sumado a las 300 botellas de agua mineral que enviamos oportunamente para que sean distribuidas entre los caminantes".
Por su parte desde la organización agradecieron por la colaboración.