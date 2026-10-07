ASTRO sigue sumando beneficios para sus afiliados

En este sentido la Comisión Directiva de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes informó a la prensa sobre las refacciones que se están realizando en el predio de la Asociación.
Su Presidente Ángel Mancedo comentó que las obras avanzan constantemente.
Todo es en beneficio de nuestros afiliados dijo el máximo referente de ASTRO.
En el comunicado mencionó que todo esto lo hicieron con fondos propios.
Tenemos salón para eventos sociales, departamentos totalmente equipados, compramos aires acondicionados split y televisores smart para las nuevas instalaciones. Pintamos y amoblamos todo precisó.
Cabe señalar que también el personal de la administración pública provincial puede afiliarse para gozar de todos los beneficios que te brinda ASTRO, servicios en Farmacias – Hospedaje – Papelería – Ayuda Económica – Consultorios – Clínica General. Actividades deportivas y mucho más.
La Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes se encuentra ubicado en calle Chubut 1431 Bº Codepro Tel: (0379) 4448948 Corrientes.