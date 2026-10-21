Buscando a la docente desaparecida, no se deja lugar sin revisar en Esquina

Desde ayer y nuevamente desde muy temprano, personal de la Policía Rural y Ecológica de Esquina trabaja junto a la Sección Drones de la Policía de Corrientes en una nueva etapa de la búsqueda de Nancy, la docente desaparecida desde hace varios días. Esta vez, las recorridas se concentran sobre el arroyo Sarandí, utilizando la lancha policial y apoyo aéreo para revisar cada sector posible en busca de alguna pista.
El operativo continúa siendo coordinado desde el primer día con la supervisión del ministro de Seguridad, Adán Gaya, y del jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, quienes dispusieron todos los recursos humanos y materiales disponibles para sostener una búsqueda de enorme magnitud.
En tierra, por agua y desde el aire, la consigna sigue siendo la misma: no dejar ningún lugar sin revisar. Porque mientras exista una posibilidad de encontrar una pista, la búsqueda de Nancy no se detiene.