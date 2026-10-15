Cabo ® Blanco Leon Antolin Q.E.P.D.

El Ministro de Seguridad de la
Provincia, Dn. Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el
Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de
Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor
Policial, Directores Generales, Directores, Jefes de Departamentos, Comisarías
y Divisiones, hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares,
amigos y camaradas ante tan irreparable pérdida.
Asimismo, oficiales y
suboficiales de la Institución, tanto en actividad como en situación de retiro,
acompañan con pesar este difícil momento.Elevamos una oración por el eterno
descanso de su alma, rogando al Altísimo que le conceda la paz eterna y que brille
para él la luz que no tiene fin.