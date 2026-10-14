miércoles, 14 de octubre de 2026

Cadetes de la Escuela de Policía y aspirantes a cabo participaron de una convivencia espiritual para fortalecer su fe y vocación de servicio

El pasado sábado 10 de octubre, desde las 08:00, se llevó adelante una Convivencia Espiritual en el Complejo Formativo Policial Santa Catalina, destinada a cadetes de primero y segundo año y aspirantes a cabos de ambos años, quienes se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana: Bautismo, Comunión y Confirmación.

La jornada comenzó con una reflexión e iluminación de la Palabra de Dios. Posteriormente, se brindó una charla motivacional sobre la identidad de ser hijos de Dios y la importancia de vivir la fe en la vida cotidiana.

Luego de ello, el capellán policial, padre Ariel Caballero, profundizó sobre la vocación, la fe y el servicio, destacando el compromiso que implica la formación de los jóvenes que próximamente asumirán la responsabilidad de servir a la comunidad como integrantes de la Policía de Corrientes.

La actividad culminó con la celebración de la Santa Misa, acompañada por el capellán principal, padre Guillermo Danuzzo, quien resaltó el valor de decirle “sí” a Jesús y la importancia de elegir y transitar el camino de la catequesis dentro de la institución policial.

Esta convivencia constituyó un espacio de encuentro, reflexión y crecimiento espiritual, reafirmando la importancia de una formación integral que acompañe la preparación profesional de los futuros policías con valores cristianos, vocación de servicio y compromiso con el prójimo.