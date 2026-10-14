Cadetes de la Escuela de Policía y aspirantes a cabo participaron de una convivencia espiritual para fortalecer su fe y vocación de servicio

La jornada comenzó con una
reflexión e iluminación de la Palabra de Dios. Posteriormente, se brindó una
charla motivacional sobre la identidad de ser hijos de Dios y la importancia de
vivir la fe en la vida cotidiana.
Luego de ello, el capellán
policial, padre Ariel Caballero, profundizó sobre la vocación, la fe y el
servicio, destacando el compromiso que implica la formación de los jóvenes que
próximamente asumirán la responsabilidad de servir a la comunidad como integrantes
de la Policía de Corrientes.
La actividad culminó con la
celebración de la Santa Misa, acompañada por el capellán principal, padre
Guillermo Danuzzo, quien resaltó el valor de decirle “sí” a Jesús y la
importancia de elegir y transitar el camino de la catequesis dentro de la
institución policial.
Esta convivencia constituyó un espacio de encuentro, reflexión y crecimiento espiritual, reafirmando la importancia de una formación integral que acompañe la preparación profesional de los futuros policías con valores cristianos, vocación de servicio y compromiso con el prójimo.