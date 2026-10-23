Caso Nanci Godoy: Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple, Zarza, Sandoval y Rojas como coautores de femicidio

El abogado querellante de la
familia de la maestra desaparecida, Gustavo Briend, sobre el avance en las
imputaciones, expresó: "esas dos audiencias ya se hicieron, para estas dos
personas Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, y estamos notificados para las 12 por
las medidas de coerción para estas dos personas, para que continúen en estado
de prisión preventiva, lo vamos a hacer por estos dos imputados, para que sigan
detenidos hasta que sea el juico".
A su vez, el doctor Briend,
comentó: "estamos pidiendo la posibilidad de trabajar en hipótesis
alternativas, acompañamos también la hipótesis de femicidio de la
fiscalía"; sobre otra hipótesis que quieran trabajar, el abogado indicó:
"hay que empezar a trabajar en los análisis, la familia tiene una teoría
respecto de los momentos previos al día de la desaparición, queremos saber qué
pasa cuando Nancy llega a la estancia, esos momentos previos".
De la participación de Gamarra,
el director de la escuela rural, el abogado querellante, manifestó: "hay
un libro de actas que no se puede encontrar, y hay situaciones extrañas en la
relación que Nanci tenía con Gamarra"; y señaló: "podemos pedir
ampliar la entrevista de testigos o declaración de ellos, porque tenemos
algunas dudas y queremos incorporar algunos elementos".
Y confirmó: "también pedimos
la citación de la dueña de la estancia".
Por último, del cruce entre
celulares secuestrados, el doctor Briend, dijo: "los informes respecto al
resultado de esa evidencia no están incorporados, pero hay evidencia bastante
interesante respecto de la planificación del crimen en los dispositivos";
y mencionó: "entiendo que la investigación es compleja, la zona donde se
trabaja es bastante complicada, en ese sentido se demuestra colaboración,
estamos conformes".
Fuente: www.radiodos.com.ar