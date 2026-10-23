viernes, 23 de octubre de 2026

Caso Nanci Godoy: Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple, Zarza, Sandoval y Rojas como coautores de femicidio

Se trata de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, quienes habrían sido los últimos en tomar contacto con Nanci. Lo confirmó el abogado de la familia de la docente, Gustavo Briend. Además, el capataz de estancia, Ireneo Zarza y Sandoval, quedaron imputados como coautores de femicidio. El abogado pedirá prisión preventiva sin plazo.

El abogado querellante de la familia de la maestra desaparecida, Gustavo Briend, sobre el avance en las imputaciones, expresó: "esas dos audiencias ya se hicieron, para estas dos personas Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, y estamos notificados para las 12 por las medidas de coerción para estas dos personas, para que continúen en estado de prisión preventiva, lo vamos a hacer por estos dos imputados, para que sigan detenidos hasta que sea el juico".

A su vez, el doctor Briend, comentó: "estamos pidiendo la posibilidad de trabajar en hipótesis alternativas, acompañamos también la hipótesis de femicidio de la fiscalía"; sobre otra hipótesis que quieran trabajar, el abogado indicó: "hay que empezar a trabajar en los análisis, la familia tiene una teoría respecto de los momentos previos al día de la desaparición, queremos saber qué pasa cuando Nancy llega a la estancia, esos momentos previos".

De la participación de Gamarra, el director de la escuela rural, el abogado querellante, manifestó: "hay un libro de actas que no se puede encontrar, y hay situaciones extrañas en la relación que Nanci tenía con Gamarra"; y señaló: "podemos pedir ampliar la entrevista de testigos o declaración de ellos, porque tenemos algunas dudas y queremos incorporar algunos elementos".

Y confirmó: "también pedimos la citación de la dueña de la estancia".

Por último, del cruce entre celulares secuestrados, el doctor Briend, dijo: "los informes respecto al resultado de esa evidencia no están incorporados, pero hay evidencia bastante interesante respecto de la planificación del crimen en los dispositivos"; y mencionó: "entiendo que la investigación es compleja, la zona donde se trabaja es bastante complicada, en ese sentido se demuestra colaboración, estamos conformes".

Fuente: www.radiodos.com.ar