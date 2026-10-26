Caso Nancy Godoy: Hallaron prendas quemadas en la tapera del capataz y se complica su situación y la de los peones

A más de 17 días de la desaparición de la maestra rural, las principales hipótesis coinciden en la responsabilidad directa del capataz Ireneo Zarza y el grupo de peones de la estancia El Curupí. Fuentes muy cercanas a los fiscales (Diego Mosquera y Andrea González) informaron que ayer encontraron prendas quemadas en la tapera de Zarza, las que serán peritadas hoy para comparar con las muestras de ADN de la docente desaparecida.
Ayer se han encontrado prendas quemadas en la tapera que ocupaba el capataz de El Curupí, Ireneo Zarza, las que en las próximas horas serán peritadas para comparar con las muestras de ADN.
Las fuentes consultadas también precisaron que se encontró un bozal que podría servir como prueba clave para confirmar la participación directa del grupo de peones (hoy todos detenidos) en la desaparición de Nanci.
Desde el Ministerio Público Fiscal casi que descartan la participación de personas ajenas al entorno, incluso la del exDirector que tuvo enfrentamientos verbales con Nanci.
La misma fuente considera que el femicidio que se investiga tiene por responsables a "peones con actitudes casi salvajes" y describen a Rosa Leguizamón como "la jefa de la comarca"
Prisión preventiva para Zarza y Sandoval
El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, resolvió ordenar la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, en el marco de la causa que investiga el femicidio de Nancy Godoy.
La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que el magistrado hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares, representadas por los doctores Ariel Medina y Verónica Medina, en representación de Sebastián Medina, y los doctores Gustavo Brién y Ramón Vera,
en representación de Adán Edgardo Godoy y José Andrés Medina.
A través de la Resolución N.º 487, Vallejos dispuso que ambos imputados permanezcan privados de su libertad hasta la realización del juicio, por el delito de femicidio en calidad de autores materiales, previsto en el artículo 80, inciso 11, y el artículo 45 del Código Penal.
La medida alcanza a Ireneo Antonio Zarza, DNI 37.890.986, y Felipe Dionisio Sandoval, DNI 22.335.654, quienes deberán continuar alojados en las dependencias policiales donde se encontraban hasta el momento, a disposición del Juzgado de Garantías.
En la misma resolución, el juez Vallejos rechazó el planteo de la defensa de Felipe Dionisio Sandoval, ejercida por el doctor Fernando Rana Leti, quien había solicitado la aplicación de medidas de coerción menos restrictivas.
El magistrado fundamentó su decisión en las disposiciones del Código Procesal Penal de Corrientes, conforme a los argumentos expuestos durante la audiencia.
Fuente: www.radiodos.com.ar