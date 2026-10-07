miércoles, 7 de octubre de 2026

Concepción: Demoran a un hombre que tenía en su poder un rifle sin la documentación correspondiente

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Provincial Nº6, en el paraje Pairirí, aprehendieron a un hombre a bordo de una motocicleta trasportando un arma de fuego sin las documentaciones correspondientes.

El procedimiento lo concretaron cuando los efectivos detuvieron la marcha motocicleta -marca Honda modelo Titán 150c.c- en la que se desplazaba un hombre mayor de edad, quien llevaba consigo un rifle -marca Winchester, calibre .22- que no contaba con la documentación correspondiente, una caja de municiones, tres cuchillos, dos linternas y seis bolsas de arpillera.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de todos los elementos bajo las formalidades legales correspondientes, como así también a la aprehensión del hombre, quien según las primeras averiguas registraría antecedentes policiales.

El aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias de rigor.