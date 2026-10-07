Concepción: Demoran a un hombre que tenía en su poder un rifle sin la documentación correspondiente

El procedimiento lo concretaron
cuando los efectivos detuvieron la marcha motocicleta -marca Honda modelo Titán
150c.c- en la que se desplazaba un hombre mayor de edad, quien llevaba consigo
un rifle -marca Winchester, calibre .22- que no contaba con la documentación
correspondiente, una caja de municiones, tres cuchillos, dos linternas y seis
bolsas de arpillera.
Ante esta situación, se procedió
al secuestro de todos los elementos bajo las formalidades legales
correspondientes, como así también a la aprehensión del hombre, quien según las
primeras averiguas registraría antecedentes policiales.
El aprehendido y los elementos
secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde
quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan
las diligencias de rigor.