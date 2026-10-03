sábado, 3 de octubre de 2026

Concepción: Murió una mujer tras un impacto de rayo mientras circulaba en moto por la ruta

La víctima tenía 31 años y viajaba junto a un hombre por la Ruta Provincial 6, en inmediaciones del acceso a Concepción. Ambos fueron trasladados al hospital, pero la mujer falleció. La Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del deceso.

Una mujer de 31 años murió este viernes luego de que ella y su acompañante cayeran de una motocicleta mientras circulaban por la Ruta Provincial 6, a unos 300 metros del pórtico de acceso a la localidad correntina de Concepción. El hecho ocurrió durante una intensa tormenta y, de acuerdo con el informe policial preliminar, se investiga si ambos fueron alcanzados por un rayo.

Según informó el periodista Maxisteban D'Amadeus, el episodio se registró alrededor de las 10, cuando la zona era afectada por fuertes lluvias, relámpagos y truenos.

Un móvil policial se encontraba apostado en el acceso a la localidad, a cargo del sargento Gustavo Cocio. De acuerdo con el relato de los efectivos, la pareja pasó frente al puesto policial a bordo de una motocicleta y continuó en dirección hacia la salida de Concepción.

A unos 300 metros, los policías escucharon un fuerte estruendo y observaron una intensa luz que habría descendido desde el cielo hacia la zona donde se desplazaban los motociclistas. Inmediatamente después, ambos cayeron sobre la cinta asfáltica.

Los efectivos se acercaron para asistirlos y constataron que el hombre presentaba movimientos, mientras que la mujer permanecía inmóvil. Ante la situación, solicitaron una ambulancia del hospital local, que trasladó a ambos.

En el centro de salud, el médico de guardia confirmó el fallecimiento de la mujer, identificada como Karina Giselle Lator, de 31 años, domiciliada en el barrio Caaby Guazú de Concepción y madre de dos hijos.

En tanto, el hombre fue derivado al Hospital María Auxiliadora de Saladas para la realización de estudios de mayor complejidad, debido a que en ese momento no podían determinarse con precisión las lesiones que presentaba.

La Justicia ordenó una autopsia

El médico recomendó practicar una autopsia para establecer con certeza la causa de la muerte, ya que no pudo determinarse en el hospital si el deceso estuvo directamente relacionado con un posible impacto de rayo.

El caso fue informado al fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales bajo la carátula "De oficio P/Sup./Muerte por causa dudosa" y ordenó la correspondiente autopsia al cuerpo de la víctima.

Por el momento, la hipótesis del impacto de un rayo es materia de investigación y deberá ser corroborada mediante las pericias y estudios correspondientes.

Fuente: www.diarioepoca.com