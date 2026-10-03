Concepción: Murió una mujer tras un impacto de rayo mientras circulaba en moto por la ruta

Una mujer de 31 años murió este
viernes luego de que ella y su acompañante cayeran de una motocicleta mientras
circulaban por la Ruta Provincial 6, a unos 300 metros del pórtico de acceso a
la localidad correntina de Concepción. El hecho ocurrió durante una intensa
tormenta y, de acuerdo con el informe policial preliminar, se investiga si
ambos fueron alcanzados por un rayo.
Según informó el periodista
Maxisteban D'Amadeus, el episodio se registró alrededor de las 10, cuando la
zona era afectada por fuertes lluvias, relámpagos y truenos.
Un móvil policial se encontraba
apostado en el acceso a la localidad, a cargo del sargento Gustavo Cocio. De
acuerdo con el relato de los efectivos, la pareja pasó frente al puesto
policial a bordo de una motocicleta y continuó en dirección hacia la salida de
Concepción.
A unos 300 metros, los policías
escucharon un fuerte estruendo y observaron una intensa luz que habría
descendido desde el cielo hacia la zona donde se desplazaban los motociclistas.
Inmediatamente después, ambos cayeron sobre la cinta asfáltica.
Los efectivos se acercaron para
asistirlos y constataron que el hombre presentaba movimientos, mientras que la
mujer permanecía inmóvil. Ante la situación, solicitaron una ambulancia del
hospital local, que trasladó a ambos.
En el centro de salud, el médico
de guardia confirmó el fallecimiento de la mujer, identificada como Karina
Giselle Lator, de 31 años, domiciliada en el barrio Caaby Guazú de Concepción y
madre de dos hijos.
En tanto, el hombre fue derivado
al Hospital María Auxiliadora de Saladas para la realización de estudios de
mayor complejidad, debido a que en ese momento no podían determinarse con
precisión las lesiones que presentaba.
La Justicia ordenó una autopsia
El médico recomendó practicar una
autopsia para establecer con certeza la causa de la muerte, ya que no pudo
determinarse en el hospital si el deceso estuvo directamente relacionado con un
posible impacto de rayo.
El caso fue informado al fiscal
de Santa Rosa, Daniel Lezcano, quien dispuso el inicio de actuaciones
judiciales bajo la carátula "De oficio P/Sup./Muerte por causa
dudosa" y ordenó la correspondiente autopsia al cuerpo de la víctima.
Por el momento, la hipótesis del
impacto de un rayo es materia de investigación y deberá ser corroborada
mediante las pericias y estudios correspondientes.
Fuente: www.diarioepoca.com