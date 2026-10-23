viernes, 23 de octubre de 2026

Continúa la búsqueda del joven que desapareció mientras cumplía prisión domiciliaria en Empedrado

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para lograr la localización y captura de una persona identificada como JORGE ELIAN GONZALEZ GOMEZ (a) "COQUI", DE 33 AÑOS DE EDAD, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en una vivienda familiar de la localidad de Empedrado, desconociendo su paradero desde el pasado 18-10-26 en horas de la noche, dando intervención de esta situación a las autoridades judiciales correspondientes.

Cabe señalar, que, sobre el mencionado pesa URGENTE ORDEN DE DETENCIÓN Y CAPTURA para dar cumplimiento efectivo de una pena dispuesta mediante Sentencia del Tribunal de Juicio de Goya, por la comisión de un hecho delictivo.

Sus características físicas son las siguientes: Contextura delgada, de 1,70 metros de estatura aproximada, piel blanca, cabello negro corto, rostro de forma alargada u ovalada con pómulos marcados y mandíbula definida; cejas tupidas y rectas; ojos pequeños/rasgados. Vestía: una remera de color azul marino lisa (de las utilizadas por navegantes), un buzo polar de color azul liso, un pantalón de buzo frizado de color gris claro, zapatillas de la marca JHON FOOS, color blanca y negra, y una gorra de color blanca o un gorro de lana de color azul y gris. Señas particulares: posee dos tatuajes en el antebrazo derecho con la inscripción “ELIANA” y el otro “AYLEN” y en el hombro derecho el dibujo de un micrófono.

En tal sentido, se solicita a la ciudadanía que, ante cualquier información que permita establecer su paradero y que conduzca directamente a la detención del mismo, se comunique de manera inmediata al Sistema Integral de Seguridad 911 y 101 en el Interior Provincia, a la Comisaría Distrito Empedrado 3794-503982 o a la dependencia policial más cercana.

En caso de ser habido, se solicita dar aviso inmediato a la Policía para que el personal competente adopte las medidas correspondientes y proceda a su detención, de igual manera, desde el inicio y actualmente se llevan a cabo incesantes trabajos de campo, por agua y tierra por parte de efectivos policiales de distintas comisarías cercanas a la zona.