Continúa la búsqueda del joven que desapareció mientras cumplía prisión domiciliaria en Empedrado

Cabe señalar, que, sobre el
mencionado pesa URGENTE ORDEN DE DETENCIÓN Y CAPTURA para dar cumplimiento
efectivo de una pena dispuesta mediante Sentencia del Tribunal de Juicio de
Goya, por la comisión de un hecho delictivo.
Sus características físicas son
las siguientes: Contextura delgada, de 1,70 metros de estatura aproximada, piel
blanca, cabello negro corto, rostro de forma alargada u ovalada con pómulos
marcados y mandíbula definida; cejas tupidas y rectas; ojos pequeños/rasgados.
Vestía: una remera de color azul marino lisa (de las utilizadas por
navegantes), un buzo polar de color azul liso, un pantalón de buzo frizado de
color gris claro, zapatillas de la marca JHON FOOS, color blanca y negra, y una
gorra de color blanca o un gorro de lana de color azul y gris. Señas
particulares: posee dos tatuajes en el antebrazo derecho con la inscripción
“ELIANA” y el otro “AYLEN” y en el hombro derecho el dibujo de un micrófono.
En tal sentido, se solicita a la
ciudadanía que, ante cualquier información que permita establecer su paradero y
que conduzca directamente a la detención del mismo, se comunique de manera
inmediata al Sistema Integral de Seguridad 911 y 101 en el Interior Provincia,
a la Comisaría Distrito Empedrado 3794-503982 o a la dependencia policial más
cercana.
En caso de ser habido, se
solicita dar aviso inmediato a la Policía para que el personal competente
adopte las medidas correspondientes y proceda a su detención, de igual manera,
desde el inicio y actualmente se llevan a cabo incesantes trabajos de campo,
por agua y tierra por parte de efectivos policiales de distintas comisarías
cercanas a la zona.