Cuatro demorados y una motocicleta secuestrada en diferentes procedimientos

Los primeros dos procedimientos
fueron realizados durante el operativo integral de prevención y control en
inmediaciones de las jurisdicciones de las Comisarias 1º, 3º y 4º, el cual dio
inicio alrededor de las 19:00 hasta pasadas las 23:00 horas, concluyendo con la
demora de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su
accionar en el lugar.
Por último, alrededor de las
03:00 horas, realizando recorridas por Pasaje Artigas y calle Paraguay, los
citados efectivos observaron a dos personas a bordo de una motocicleta de
110cc., sin la chapa patente colocada, con la faltante de luces y plásticos,
por lo que procedieron a detener su marcha e identificarlos, resultando ser de
21 años de edad y un menor, quienes no contaban con la documentación que
acredite la propiedad del rodado, además, entre sus pertenencias llevaban un
hierro “tipo T - chupete”, no pudiendo justificar su accionar, fueron demorados
y el rodado secuestrado preventivamente.
Al respecto, los demorados junto
a la motocicleta secuestrada fueron trasladados a las comisarias
jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.