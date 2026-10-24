sábado, 24 de octubre de 2026

Cuatro demorados y una motocicleta secuestrada en diferentes procedimientos

Durante la jornada de ayer y en la madrugada de hoy 23-10-26, efectivos policiales del Comando Patrulla Movil y Motorizada, en el marco de labores de prevención, realizaron diferentes procedimientos, donde demoraron a cuatro personas y secuestraron una motocicleta.

Los primeros dos procedimientos fueron realizados durante el operativo integral de prevención y control en inmediaciones de las jurisdicciones de las Comisarias 1º, 3º y 4º, el cual dio inicio alrededor de las 19:00 hasta pasadas las 23:00 horas, concluyendo con la demora de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su accionar en el lugar.

Por último, alrededor de las 03:00 horas, realizando recorridas por Pasaje Artigas y calle Paraguay, los citados efectivos observaron a dos personas a bordo de una motocicleta de 110cc., sin la chapa patente colocada, con la faltante de luces y plásticos, por lo que procedieron a detener su marcha e identificarlos, resultando ser de 21 años de edad y un menor, quienes no contaban con la documentación que acredite la propiedad del rodado, además, entre sus pertenencias llevaban un hierro “tipo T - chupete”, no pudiendo justificar su accionar, fueron demorados y el rodado secuestrado preventivamente.

Al respecto, los demorados junto a la motocicleta secuestrada fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.