Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó una moto que fue robada en Bs. As. hay un joven demorado

El procedimiento se concretó
cuando los investigadores identificaron a un hombre que se desplazaba en una
motocicleta -marca Honda XR de 250 cc-, cuya cédula de identificación
presentaba aparentes irregularidades, por lo que procedieron al secuestro preventivo
del rodado para realizar las verificaciones correspondientes.
Posteriormente, constataron que
la documentación era apócrifa y que las numeraciones del motor y cuadro no
coincidían con las consignadas en la cédula. Asimismo, tras consultar los
registros correspondientes, establecieron que la motocicleta registraba un
pedido de secuestro vigente desde el 24 de septiembre de 2025, solicitado por
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esta situación, el joven fue
aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a
disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso el inicio de las
actuaciones judiciales correspondientes, en tanto se prosigue con las diligencias
de rigor.