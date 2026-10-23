viernes, 23 de octubre de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó una moto que fue robada en Bs. As. hay un joven demorado

En horas de la noche de ayer 22-10-26, alrededor de las 21:00hs, efectivos policiales de la División de Investigaciones (D.I.C.) de Curuzú Cuatiá, mientras realizaban operativos de control de vehículos e identificación de personas, lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro por parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, un joven de 22 años fue aprehendido.

El procedimiento se concretó cuando los investigadores identificaron a un hombre que se desplazaba en una motocicleta -marca Honda XR de 250 cc-, cuya cédula de identificación presentaba aparentes irregularidades, por lo que procedieron al secuestro preventivo del rodado para realizar las verificaciones correspondientes.

Posteriormente, constataron que la documentación era apócrifa y que las numeraciones del motor y cuadro no coincidían con las consignadas en la cédula. Asimismo, tras consultar los registros correspondientes, establecieron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente desde el 24 de septiembre de 2025, solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente, que dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, en tanto se prosigue con las diligencias de rigor.