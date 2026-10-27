martes, 27 de octubre de 2026

Demoran a cazadores furtivos en Empedrado

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado realizando tareas de control vehicular sobre Ruta Provincial Nº 105, demoraron a cuatro hombres que circulaban a bordo de una camioneta, en la cual, trasladaban un arma de fuego, cuchillos, entre otras cosas, además, hallaron un ciervo axis sin vida.

El procedimiento se concretó en las inmediaciones de Colonia Brugne de la citada localidad, donde los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta -marca Toyota Hilux-, e identificaron a cuatro hombres -mayores de edad-, hallando en la caja del rodado, una escopeta -marca Bersa-, 11 cartuchos -calibre .16-, cuchillos, chaira y el cuerpo de un animal ciervo axis, los cuales se secuestraron bajo las formalidades legales.

En este contexto, los hombres fueron demorados, ya que al momento de la inspección con contaban con las documentaciones del arma de fuego.

Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, siendo los demorados junto a lo secuestrado, trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.