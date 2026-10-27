Demoran a cazadores furtivos en Empedrado

El procedimiento se concretó en
las inmediaciones de Colonia Brugne de la citada localidad, donde los efectivos
detuvieron la marcha de una camioneta -marca Toyota Hilux-, e identificaron a
cuatro hombres -mayores de edad-, hallando en la caja del rodado, una escopeta
-marca Bersa-, 11 cartuchos -calibre .16-, cuchillos, chaira y el cuerpo de un
animal ciervo axis, los cuales se secuestraron bajo las formalidades legales.
En este contexto, los hombres
fueron demorados, ya que al momento de la inspección con contaban con las
documentaciones del arma de fuego.
Al respecto, con la intervención
de la Unidad Fiscal en turno se iniciaron las actuaciones judiciales
correspondientes, siendo los demorados junto a lo secuestrado, trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.