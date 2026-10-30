viernes, 30 de octubre de 2026

Demoran a dos hombres por merodeo y secuestran cables de dudosa procedencia

En horas de la tarde de hoy 30-10-26, alrededor de las 15:30, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM II), en el marco de tareas de prevención de ilícitos, demoraron a dos hombres que se encontraban en actitud sospechosa y transportaban cables cuya procedencia no pudieron justificar.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida Cartagena y calle Pirovano de esta ciudad, donde los uniformados, mientras realizaban recorridas preventivas, observaron a dos sujetos que se encontraban mirando hacia el interior de viviendas y vehículos estacionados, situación que generaba intranquilidad entre los vecinos.

Ante esta circunstancia, los efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de dos hombres de 34 y 29 años de edad, quienes transportaban cables subterráneos cortados y un cuchillo de uso doméstico, sin poder justificar la procedencia de dichos elementos.

Ambos sujetos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Octava Urbana, donde se continúan con las diligencias correspondientes, a fin de establecer la procedencia de los elementos y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo.