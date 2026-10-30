Demoran a dos hombres por merodeo y secuestran cables de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó en
inmediaciones de avenida Cartagena y calle Pirovano de esta ciudad, donde los
uniformados, mientras realizaban recorridas preventivas, observaron a dos
sujetos que se encontraban mirando hacia el interior de viviendas y vehículos
estacionados, situación que generaba intranquilidad entre los vecinos.
Ante esta circunstancia, los
efectivos procedieron a identificarlos, tratándose de dos hombres de 34 y 29
años de edad, quienes transportaban cables subterráneos cortados y un cuchillo
de uso doméstico, sin poder justificar la procedencia de dichos elementos.
Ambos sujetos fueron demorados y
trasladados a la Comisaría Octava Urbana, donde se continúan con las
diligencias correspondientes, a fin de establecer la procedencia de los
elementos y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo.