miércoles, 7 de octubre de 2026

Demoran a dos hombres por merodeo

En la mañana de hoy 07-10-26, alrededor de las 07:30 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a dos hombres que se encontraban merodeando.

El procedimiento lo concretaron en inmediaciones de las calles Thames y San Francisco de Asís, donde los mencionados efectivos observaron a dos sujetos que se encontraban mirando detenidamente hacia los domicilios y vehículos estacionados del lugar, por lo que procedieron a su identificación y demora, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en la zona.

Ambos demorados fueron trasladados a la Comisaría Décimo Octava Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continúan con los trámites y diligencias correspondientes.