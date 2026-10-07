Demoran a dos hombres por merodeo

En la mañana de hoy 07-10-26, alrededor de las 07:30 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a dos hombres que se encontraban merodeando.
El procedimiento lo concretaron
en inmediaciones de las calles Thames y San Francisco de Asís, donde los
mencionados efectivos observaron a dos sujetos que se encontraban mirando
detenidamente hacia los domicilios y vehículos estacionados del lugar, por lo
que procedieron a su identificación y demora, tratándose de dos hombres mayores
de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en la zona.
Ambos demorados fueron
trasladados a la Comisaría Décimo Octava Urbana, por razones de jurisdicción,
donde se continúan con los trámites y diligencias correspondientes.