Demoran a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una moto

En horas de la mañana de ayer 14-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos jóvenes que, tras las primeras averiguaciones, registraron antecedentes policiales, además, circulaban a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.
El procedimiento se concretó
pasadas las 10:00 horas, por Avenida El Maestro y calle Cosquín, donde
detuvieron la marcha de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-, en la cual
circulaban dos jóvenes – de 28 años de edad-, quienes no supieron justificar su
accionar, además, aparentemente se encontraban en estado de ebriedad o bajo los
efectos de algún tipo de sustancia, por lo que fueron demorados y el rodado
secuestrado.
Al respecto, los jóvenes junto a la motocicleta secuestrada, fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.