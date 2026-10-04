domingo, 4 de octubre de 2026

Demoran a dos jóvenes y recuperan elementos robados de una vivienda

Ayer 03-10-26, efectivos de la Comisaría 21° Urbana, tras ser alertados por el S.I.S. 911 de un presunto robo en proceso, lograron la aprehensión de dos personas y recuperaron varias cosas sustraídas recientemente.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15:00 horas, luego de que los efectivos recibieran la alerta radial sobre un ilícito ocurrido por Avenida Cuba y calle Burguesa, por lo que, al llegar al lugar observaron dos puertas vidriadas de aluminio en las afueras del inmueble, las cuales fueron secuestradas y además procedieron a la aprehensión de dos jóvenes, de 23 años de edad y el segundo, alias Tanti de 29 años, quienes se encontraban en el interior de la vivienda.

Posteriormente, los aprehendidos junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.