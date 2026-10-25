domingo, 25 de octubre de 2026

Demoran a dos sujetos y secuestran un arma blanca

En la jornada de ayer 24-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V- realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a dos personas en diferentes circunstancias.    

El primer procedimiento fue realizado alrededor de las 05:30 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados por el S.I.S. 911, acerca de una persona causando disturbios en la vía pública por calles Lomaberdero y Medina, ante lo cual, de manera inmediata, acudieron al lugar e identificaron a un hombre -mayor de edad, alias Tito- quien se encontraba molestando a los transeúntes bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefaciente, además, en su poder llevaba un arma blanca – machete- y tras las primeras averiguaciones registro antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

De igual forma, siendo las 10:30 horas aproximadamente, por calles Cabo de Horno y 212, demoraron e identificaron a un hombre -mayor de edad, alias Cocon-, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios del lugar, además, entre sus pertenencias llevaba un cuchillo, un hierro con cadena, gomera y piedras, los cuales no supo justificar.

Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.

     