Demoran a dos sujetos y secuestran un arma blanca

El primer procedimiento fue
realizado alrededor de las 05:30 horas, luego de que los citados efectivos
fueron alertados por el S.I.S. 911, acerca de una persona causando disturbios
en la vía pública por calles Lomaberdero y Medina, ante lo cual, de manera
inmediata, acudieron al lugar e identificaron a un hombre -mayor de edad, alias
Tito- quien se encontraba molestando a los transeúntes bajo los efectos de
algún tipo de sustancia y/o estupefaciente, además, en su poder llevaba un arma
blanca – machete- y tras las primeras averiguaciones registro antecedentes
policiales, por lo que fue demorado.
De igual forma, siendo las 10:30
horas aproximadamente, por calles Cabo de Horno y 212, demoraron e
identificaron a un hombre -mayor de edad, alias Cocon-, quien se encontraba
observando detenidamente los domicilios del lugar, además, entre sus pertenencias
llevaba un cuchillo, un hierro con cadena, gomera y piedras, los cuales no supo
justificar.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en cada caso.