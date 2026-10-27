Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de ayer 26-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando sus labores específicas de prevención, demoraron a una persona con antecedentes policiales.
El procedimiento, se concretó
alrededor de las 11:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles
Nuestra Señora de Asunción y Curuzú Cuatiá, donde identificaron a un hombre de
26 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios de la zona,
causando intranquilidad, además, tras las primeras averiguaciones resultó que
registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Al respecto, el demorado fue
trasladado a la comisaria séptima urbana, donde se continuaron con los tramites
de rigor.