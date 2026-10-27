martes, 27 de octubre de 2026

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la mañana de ayer 26-10-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V-, realizando sus labores específicas de prevención, demoraron a una persona con antecedentes policiales.

El procedimiento, se concretó alrededor de las 11:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles Nuestra Señora de Asunción y Curuzú Cuatiá, donde identificaron a un hombre de 26 años de edad, quien se encontraba observando los domicilios de la zona, causando intranquilidad, además, tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Al respecto, el demorado fue trasladado a la comisaria séptima urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.