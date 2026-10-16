Demoran a un hombre con pedido de localización

En la tarde de ayer 15-10-26, efectivos policiales del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM V-, fueron alertados por el SIS 911 en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícito, demoraron a un hombre por ocasionar disturbios y quien, además, registraba pedido de localización.
El procedimiento tuvo lugar por
calles Hortensio Quijano y Cura Brochero de nuestra Ciudad, cerca de las 18:00
horas, donde los uniformados procedieron a la demora de un sujeto quien se
encontraba ocasionando disturbios en la vía pública e incitando a la violencia
a los transeúntes del lugar, en aparente estado de ebriedad, y tras ser
identificado resultó ser un joven -de 19 años de edad- quien, además,
registraba pedido de localización activo.
El joven fue trasladado a la
Comisaria 7ma Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.