sábado, 24 de octubre de 2026

Demoran a un hombre por merodeo y secuestran dos armas blancas

En la noche de ayer 23-10-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a una persona que se encontraba merodeando y entre sus pertenencias llevaba dos armas blancas.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:00 horas, por calles Comenchingonez y José Hernández, donde visualizaron a una persona, aparentemente, oculta entre los pastizales del lugar, procediendo a su identificación, resultando ser un hombre de 29 años de edad, quien entre sus pertenencias llevaba dos cuchillos y al no poder justiciar su procedencia ni accionar, fue demorado.

Al respecto, el hombre fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.