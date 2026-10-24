Demoran a un hombre por merodeo y secuestran dos armas blancas

En la noche de ayer 23-10-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a una persona que se encontraba merodeando y entre sus pertenencias llevaba dos armas blancas.
El procedimiento se concretó alrededor
de las 21:00 horas, por calles Comenchingonez y José Hernández, donde
visualizaron a una persona, aparentemente, oculta entre los pastizales del
lugar, procediendo a su identificación, resultando ser un hombre de 29 años de
edad, quien entre sus pertenencias llevaba dos cuchillos y al no poder
justiciar su procedencia ni accionar, fue demorado.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.