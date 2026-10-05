Demoran a un hombre por merodeo

En la noche de ayer 04-10-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, en inmediaciones de las calles Zibelman y Valdés Peña de esta ciudad, observaron a un sujeto que se encontraba observando distintos domicilios y vehículos estacionados en el lugar.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a su identifi8cacion, tratándose de un joven de 24 años
de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar por lo que fue
demorado.
Ante esta situación, el demorado fue trasladado a la Comisaría Vigésima Primera Urbana, por razones de jurisdicción, donde quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con los trámites correspondientes.