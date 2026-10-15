Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 14-10-26, efectivos policiales del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM V-, fueron alertados por el SIS 911 en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícito, demoraron a un hombre por ocasionar disturbios y secuestraron un arma blanca.
El procedimiento tuvo lugar por
calles Corintio y Boston de nuestra Ciudad, cerca de las 19:00 horas, donde los
uniformados procedieron a la demora de un sujeto quien se encontraba
ocasionando disturbios en la vía publica e incitando a la violencia a los
transeúntes del lugar, en aparente estado de ebriedad, y tras ser identificado
resultó ser un hombre mayor de edad -alias Chuky-, quien tenía en su poder un
arma blanca -cuchillo punzante de fabricación casera, el cual fue secuestrado.
El hombre y lo secuestrado fueron
trasladados a la Comisaria 21ra Urbana, donde se continuaron con los trámites
de rigor.