Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 28-10-26,
efectivos policiales Grupo de Respuestas Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M.II-,
realizando sus labores específicas, procedieron a la demora de un hombre que
molestaba a los transeúntes causando disturbios.
El procedimiento, se concretó
poco después de las 16:00 horas, en inmediaciones de la Av. Cartagena y calle
Tacuarí, momentos en que los funcionarios se encontraban realizando recorridas
de prevención, donde fueron alertados, sobre un sujeto que se hallaban
incitando a la violencia a los transeúntes, ocasionando disturbios, por lo que,
al arribar al lugar, identificaron a un hombre de 33 años de edad, quien no
supo justificar su accionar ni permanencia en el lugar, por lo que fue
demorado.
Al respecto, el hombre fue trasladado a la Comisaría Jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias correspondientes.