miércoles, 21 de octubre de 2026

Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

En la mañana de lunes 19-10-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos que se encontraban realizan recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre.

El procedimiento se concretó alrededor de las 07:00 horas, cuando los uniformados se encontraban en inmediaciones de las calles Sánchez de Bustamante y Verona, donde observaron un sujeto que se hallaba provocando desorden en la vía pública causando intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no puso justificar su accionar.

Ante esta situación, el demorado fue trasladado a la Comisaría Decimoctava Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continuaron con los trámites correspondientes.