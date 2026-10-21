Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

En la mañana de lunes 19-10-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos que se encontraban realizan recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 07:00 horas, cuando los uniformados se encontraban en
inmediaciones de las calles Sánchez de Bustamante y Verona, donde observaron un
sujeto que se hallaba provocando desorden en la vía pública causando intranquilidad
a los transeúntes del lugar, por lo que se procedió a su identificación y
posterior demora, tratándose de un hombre mayor de edad, quien no puso
justificar su accionar.
Ante esta situación, el demorado fue trasladado a la Comisaría Decimoctava Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continuaron con los trámites correspondientes.