miércoles, 14 de octubre de 2026

Demoran a un hombre que provocaba disturbios en la vía pública

En la mañana del domingo 11-10-26, alrededor de las 08:00 horas, efectivos del Grupo de Intervención Rápida Motorizada II -G.R.I.M. II-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre que se encontraba ocasionando disturbios.

El procedimiento lo concretaron en inmediaciones de las calles Lavalle y Paul Groussac, donde los mencionados efectivos observaron a un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, por lo que procedieron a su identificación y demora, tratándose de un hombre mayor de edad -alias Enano-, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.

Al respecto, el demorado fue trasladado a la Comisaría Décimo Octava Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continúan con los trámites y diligencias correspondientes. 