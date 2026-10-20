Demoran a un hombre tras robar elementos de una farmacia

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos aprehendieron a un hombre de 27 años, identificado como Matías Ezequiel, con antecedentes por delitos bajo la modalidad de arrebato. El procedimiento se concretó sobre Av. Armenia, en cercanías a Tipoiti, cuando los uniformados interceptaron al sospechoso en actitud evasiva.
En su poder se secuestraron tres protectores solares Dermaglós y una revista de farmacia, elementos que no supo justificar.
Minutos más tarde, la policía corroboró mediante las cámaras de seguridad de la Farmalife local que los productos habían sido sustraídos minutos antes del interior del comercio.
El demorado fue trasladado a la Comisaría Seccional Novena para continuar con los trámites legales correspondientes.