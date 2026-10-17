sábado, 17 de octubre de 2026

Demoran a un hombre tras un allanamiento en Santo Tomé

Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Santo Tomé en el marco de una investigación que se encuentra en trámite, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Independencia y Madariaga, donde aprehendieron a un hombre y secuestraron diversos elementos de interés.

Durante la diligencia del oficio judicial, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad y al secuestro una pistola de aire comprimido con sus municiones, proyectiles calibre .22 y un cartucho calibre 12/70. Asimismo, hallaron una sustancia en polvo blanquecina que, tras ser sometida a un test orientativo, arrojó resultado positivo para cocaína,

Además, se secuestraron pequeñas bolsas de nylon presuntamente utilizadas para el fraccionamiento, una balanza electrónica, dos teléfonos celulares y una caja de seguridad con dinero en efectivo.

El hombre y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial mientras continúan las diligencias de rigor.