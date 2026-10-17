Demoran a un hombre tras un allanamiento en Santo Tomé

Durante la diligencia del oficio
judicial, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de
edad y al secuestro una pistola de aire comprimido con sus municiones,
proyectiles calibre .22 y un cartucho calibre 12/70. Asimismo, hallaron una
sustancia en polvo blanquecina que, tras ser sometida a un test orientativo,
arrojó resultado positivo para cocaína,
Además, se secuestraron pequeñas
bolsas de nylon presuntamente utilizadas para el fraccionamiento, una balanza
electrónica, dos teléfonos celulares y una caja de seguridad con dinero en
efectivo.
El hombre y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial mientras continúan las diligencias de rigor.