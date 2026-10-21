miércoles, 21 de octubre de 2026

Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

En la madrugada de ayer, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en momentos que se encontraban de recorrida en el ámbito de su jurisdicción asignada, demoraron a un hombre y recuperar diversos elementos.

El procedimiento se concretó cuando los mencionados efectivos se encontraban en la intersección de las calles Centenario y El Dorado, donde divisaron a un sujeto llevando consigo diversos elementos, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una rueda de auxilio, una caja con dos amortiguadores, un matafuego y una gorra, de las cuales no supo justificar su propiedad ni procedencia.

Por tal motivo, tras las primeras averiguaciones resulto que dichos elementos habrían sido denunciados como sustraídos momentos antes de un automóvil -marca Peugeot modelo 208-, por ello el hombre fue demorado y los elementos secuestrados bajos las formalidades legales correspondientes, siendo trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continúan con los tramites de rigor con intervención de la unidad fiscal en turno.