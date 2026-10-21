Demoran a un hombre y recuperan elementos robados

El procedimiento se concretó
cuando los mencionados efectivos se encontraban en la intersección de las
calles Centenario y El Dorado, donde divisaron a un sujeto llevando consigo
diversos elementos, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de
un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una rueda de auxilio, una caja
con dos amortiguadores, un matafuego y una gorra, de las cuales no supo
justificar su propiedad ni procedencia.
Por tal motivo, tras las primeras averiguaciones resulto que dichos elementos habrían sido denunciados como sustraídos momentos antes de un automóvil -marca Peugeot modelo 208-, por ello el hombre fue demorado y los elementos secuestrados bajos las formalidades legales correspondientes, siendo trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continúan con los tramites de rigor con intervención de la unidad fiscal en turno.