Demoran a un hombre y recuperan un costoso casco recientemente sustraído

El hecho se registró tras un
aviso al Sistema Integral de Seguridad 911. Según las primeras averiguaciones,
el sujeto habría trepado una reja de aproximadamente tres metros de altura para
ingresar al lugar y apoderarse de un casco para motociclista con intercomunicador
y otros accesorios.
Durante la maniobra, una prenda
de vestir del sospechoso habría quedado enganchada en las púas de la reja, un
detalle que se sumó a las tareas investigativas. A partir del seguimiento de
registros fílmicos y otras diligencias, los efectivos lograron identificar y
detener al presunto autor, además de secuestrar los elementos denunciados como
sustraídos.
El aprehendido junto a lo
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en
tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponde.