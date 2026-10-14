miércoles, 14 de octubre de 2026

Demoran a un hombre y recuperan un costoso casco recientemente sustraído

El domingo 11-10-26, tras el alerta por parte del Sistema Integral de Seguridad 911, en un rápido trabajo desplegado en conjunto con la comisaría tercera urbana permitió esclarecer un supuesto robo ocurrido en un inmueble ubicado por calle Rivadavia al 800. El presunto autor fue aprehendido y se logró recuperar lo sustraído.

El hecho se registró tras un aviso al Sistema Integral de Seguridad 911. Según las primeras averiguaciones, el sujeto habría trepado una reja de aproximadamente tres metros de altura para ingresar al lugar y apoderarse de un casco para motociclista con intercomunicador y otros accesorios.

Durante la maniobra, una prenda de vestir del sospechoso habría quedado enganchada en las púas de la reja, un detalle que se sumó a las tareas investigativas. A partir del seguimiento de registros fílmicos y otras diligencias, los efectivos lograron identificar y detener al presunto autor, además de secuestrar los elementos denunciados como sustraídos.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponde.